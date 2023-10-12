شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: واشنطن تتبع سياسات فاشلة في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة واشنطن التي تتبعها إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط، بعد أن احتكرت عملية التسوية في المنطقة، واصفًا هذه السياسات بـ"الفاشلة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال بوتين أمس الأربعاء: "هذا الفشل أمر واضح، لماذا اعتقد أن الأمر كذلك؟ لأنه، كما قلت للتو في جلستنا، ابتعدت الولايات المتحدة عمليًا عن الآليات الدولية السابقة لحل هذه المشكلة، وجرى تم تضمين العديد من البلدان في هذه الآليات، بما في ذلك روسيا، لقد احتكروا -عمليًا- عملية التسوية"،

إهمال آليات التسوية

وردًا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتقد أن الولايات المتحدة ستغير سياستها في الشرق الأوسط، قال الرئيس الروسي: "لا أعرف، عليك أن تسألهم".

وكان بوتين أعلن في وقت سابق يوم الأربعاء، أنه "جرى إنشاء آليات التسوية، لكن الولايات المتحدة أهملت هذه الآليات، وقررت تنظيم كل شيء بنفسها، ولم تستخدم هذه الآليات".