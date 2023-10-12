كيف استطاع محمد الضيف خداع إسرائيل قبل "طوفان الأقصى"؟

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وبحسب التقرير، فإن العقل المدبر للعملية هو الضيف، الذي قال إنه بدأ التخطيط للعملية عقب اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، في مايو/ أيار عام 2021، وما ارتبط بها من اعتداءات على المصلين.
ولفت الموقع إلى أن الضيف تحدث في وقت سابق عن التحذيرات التي وجهتها "حماس" لإسرائيل مرارا، للتوقف عن "الجرائم" التي ترتكبها في حق الفلسطينيين والانتهاكات ضد الأسرى وسياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية.
خطة الخداع
وقامت خطط الضيف على إيهام إسرائيل بأن "حماس" أصبحت منشغلة بالتنمية الاقتصادية في قطاع غزة، بعدة إجراءات أبرزها طلبها الأخير من تل أبيب بزيادة عدد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين يعملون لدى إسرائيل.
وبحسب الموقع، فقد كانت تلك الإجراءات بمثابة الغطاء الذي ساعد الضيف في مواصلة تدريب المقاتلين، الذي كان يجري علنا، في بعض الأحيان.
9 أكتوبر, 21:40 GMT
ولفت الموقع إلى أن الضيف، من مواليد عام 1965، في خان يونس، واسمه الأصلي محمد المصري، ويرجع تاريخ انضمامه إلى "حماس" إلى عام 1987، خلال الانتفاضة الأولى.
10 أكتوبر, 19:00 GMT
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.