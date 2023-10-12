شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم السادس.. هجمات قوات الاحتلال ترفع عدد شهادء غزة إلى 1200 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي إلى 1200 شهيد.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن نصف عدد الشهداء من النساء والأطفال وكبار السن، كما أصيب 5600 بجروح مختلفة، ولفتت النظر إلى استشهاد 15 فلسطينيًا في غارة جوية إسرائيلية الليلة الماضية استهدفت منزلًا في جباليا شمال قطاع غزة.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي قصفها العنيف لقطاع غزة، مما أدى لتدمير آلاف الوحدات السكنية، ونزوح نحو ربع مليون فلسطيني عن منازلهم إلى مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.