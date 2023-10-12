شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. ارتفاع عدد النازحين إلى 263 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 263 ألف شخص، بزيادة قدرها 40% منذ يوم الثلاثاء.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، أنه منذ يوم الثلاثاء، دُمر أكثر من 1000 وحدة سكنية في غزة، فيما تعرضت نحو 560 وحدة أخرى لأضرار جسيمة، وأصبحت غير صالحة للسكن، كما تعرضت 12630 وحدة سكنية لأضرار أقل.

تضرر المرافق الصحية

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك أمس الأربعاء، أن جميع المستشفيات الثلاثة عشر والمرافق الصحية الأخرى في غزة، لا تعمل إلا بشكل جزئي بسبب نقص الإمدادات وتقنيي الوقود.

وأضاف أنه لا يمكن الوصول أيضا إلى مستشفى بيت حانون بسبب الأضرار التي لحقت بالمنطقة المحيطة به.

نقص مياه الشرب

وحذر دوجاريك من أن هناك نقصًا حادًا في مياه الشرب يؤثر على 650 ألف شخص مع انقطاع إمدادات المياه إلى غزة.

وأضاف أن الغارات الجوية الإسرائيلية ألحقت أضرارا بسبع منشآت كانت توفر خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من مليون شخص، وتتراكم الآن مخلفات الصرف الصحي في الشوارع، ما يشكل خطرا على الصحة العامة، وويساعد على انتشار الأمراض.

إتاحة الوصول الإنساني الفوري

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إنه على اتصال وثيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين الرئيسيين الآخرين لمناقشة الوضع، ودعا إلى إتاحة الوصول الإنساني الفوري وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.