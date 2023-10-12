شكرا لقرائتكم خبر عن آركو: العدوان الإسرائيلي يتجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال ألأحمر والصليب ألأحمر "آركو" أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، يتجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني، وكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.

ودعت الهيئة في بيان لها، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وتقديم الإغاثة العاجلة للسكان، وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية.

مأساة إنسانية في غزة

كما استعرضت "آراكو" في اجتماع استثنائي عاجل لها، حجم المأساة الإنسانية لسكان قطاع غزة المدنيين، وحجم الدمار للبنية المدنية في القطاع التي شلت الحياة العامة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وناشدت في اجتماعها، بتقديم الإغاثة العاجلة للسكان، وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية، وتأمين الممرات لوصول المساعدات الإغاثية، وطواقم الإغاثة إلى داخل أحياء قطاع غزة.

وأكدت مساندتها الشاملة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لتعزيز خدماتها الإنسانية داخل القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة.