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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 43 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 43 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية في شمال الضفة الغربية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 شبان، خلال مداهمات للمنازل في محافظة قلقيلية، و5 من محافظة "نابلس"، و3 "من "طولكرم".

وفي وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 6 من مخيم "قلنديا" شمال القدس (خارج الجدار)، و6 من "رام الله" بينهم أشقاء.

وفى "أريحا" شرق الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 4 بينهم أسيران محرران من مخيمى "عين السلطان" و"عقبة جبر".

وجنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال 5 من "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس، و7 بينهم أسير محرر من الخليل. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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