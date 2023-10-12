شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين فى قصف لمخيم "الشاطئ" وطائرات الاحتلال تقصف برجا غرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، صباح اليوم الخميس، جراء قصف صاروخى إسرائيلى على منازل فى مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع، بأن 10 فلسطينيين استشهدوا على الأقل بينهم أطفال ونساء في مخيم الشاطئ، عقب قصف طائرة حربية إسرائيلية بأربعة صواريخ لمنازل متلاصقة ببعضها في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث نقلت سيارات الإسعاف الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء، وما زالت أعداد تحت الركام، وسط محاولات لإخراجهم وانتشال المواطنين والمسعفين لهم.

ودمرت طائرات الاحتلال الحربية، بأربعة صواريخ البرج رقم (7) في منطقة أبراج المخابرات، شمال غرب مدينة غزة، وسوته بالأرض.

وكان البرج المدمر مكونا من 11 طابقا ويضم 44 شقة سكنية ولحقت أضرار جسيمة بالأبراج المجاورة له.



ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي، إذ دمر أكثر من ألف منزل بشكل كامل، وارتقاء عائلات بأكملها.

ويتعرض أهالي القطاع لعدوان غاشم تستخدم فيه آلة الاحتلال الحربية من الجو والبر والبحر مئات الأطنان من المتفجرات، التي ألقيت على المنازل والبنايات والأبراج السكنية والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى قذائف الفسفور الأبيض المحرم دوليا ضد الأبرياء.