شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الألماني ينتقد محمود عباس ويعلن وقف المساعدات للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد المستشار الألماني أولاف شولتز، الخميس، ما وصفه بـ"صمت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والسلطات الفلسطينية"، على الهجمات التي شنتها الفصائل الفلسطينية داخل إسرائيل.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، وصف شولتز "صمت عباس والسلطات الفلسطينية" بـ"المخزي"، معلناً عدم إرسال "أي مساعدات تنموية أخرى للفلسطينيين في انتظار استكمال المراجعة".

وأضاف شولتز: "لن نتخلى عن هدفنا المتمثل في جعل أصدقائنا الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يريدون السلام يعيشون جنباً إلى جنب من دون إرهاب"، واصفاً المظاهرات الأخيرة المناهضة لإسرائيل في ألمانيا بأنها "أمر بغيض وغير إنساني".