صحيفة صينية تكشف عن المستفيد الأول من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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ووفقا للصحيفة، فإن النهج العلقلاني لتهدئة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو دعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والإسراع في وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.
وجاء في النص: "بدلا من تهدئة الوضع، يبدو أن المسؤلين الأمريكيين يعملون على تأجيج النزاع من خلال تقديم مساعدات عسكرية إضافية".
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى نمو أسهم شركات الدفاع الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، وعلى وجه الخصوص، أظهرت شركتي "لوكهيد مارتن"، و"نورثروب غرومان"، أفضل أداء لهما منذ عام 2020.
وذكرت الصحيفة أنه:
"كلما كان هناك صراع عسكري أو حتى مجرد توتر إقليمي في أي جزء من العالم، تنجح الولايات المتحدة الأمريكية دائما في إيجاد طريقة لتحويله إلى فرصة ذهبية لتجارالأسلحة الأمريكيين لتحقيق الثراء".
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.