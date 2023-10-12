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قوات الاحتلال تعتقل 50 فلسطينيًا بالضفة الغربية

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 50 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة في الضفة الغربية، تخللها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في القدس وجنين ونابلس والخليل، ترافق معها مداهمة عشرات المنازل الفلسطينية، والتنكيل بسكانها.

استمرار القصف على غزة

وفي قطاع غزة يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع، حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على شمال ووسط وجنوب القطاع، ترافق ذلك مع إطلاق الزوارق البحرية الإسرائيلية عدة قذائف صوب شواطئ مدينة غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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