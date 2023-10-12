شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يحدد السبت المقبل موعدا لعقد جلسة استثنائية حول فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عضو مجلس النواب العراقى يوسف الكلابى، أن البرلمان العراقى حدد يوم السبت المقبل موعدا لعقد جلسة استثنائية لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة فى فلسطين.

وقال الكلابي ـ حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس، "إنه بعد أن تم تقديم طلب مدعوم بأكثر من 50 توقيعا للنواب، تم تحديد بعد غد السبت جلسة استثنائية مخصصة لإصدار قرارات بخصوص ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم ضد الانسانية من قبل الكيان الصهيوني الغاصب".

وتأتي هذه الخطوات والجهود الإيجابية من قبل بعض الدول العربية والغربية لدعم فلسطين ضد التصعيد الإسرائيلي المستمر على غزة في الوقت الذي ثمن فيه مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، جهود جمهورية مصر العربية في دعم الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وطرحها بقوة هدنة إنسانية بهدف إخراج الجرحى وتقديم سبل الرعاية لهم، وذلك بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال أمس الأربعاء، إن روسيا تؤيد دائما تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.