شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا أمريكا والإمارات يناقشان تطورات الأوضاع فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمتضررين من التصعيد بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان عبر موقعه الالكترونى، اليوم الخميس، خلال مكالمة هاتفية، لمناقشة تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة . وناقش الجانبان - خلال الاتصال - تاريخ العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والتزام الولايات المتحدة الثابت بالسلام والأمن في المنطقة. واتفق الزعيمان على البقاء على اتصال وثيق سواء بشكل مباشر أو من خلال فريقيهما.

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