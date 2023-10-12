شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لبنانى يزور دمشق الشهر الجارى لبحث أزمة النزوح السورى للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أن وزيرى خارجية لبنان وسوريا اتفقا على تحديد الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجارى كموعد لزيارة وفد لبنانى برئاسة وزير الخارجية إلى دمشق لبحث القضايا المشركة وخاصة النزوح السورى إلى لبنان.

جاء ذلك عقب لقاء وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب ونظيره السوري فيصل المقداد على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري العربي في دورته غير العادية أمس في القاهرة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني. وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أصدر في 11 سبتمبر الماضي قرارا بتعديل تشكيل الوفد الوزاري لسوريا بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كلا من الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، وذلك خلال جلسة خصصت لبحث أزمة النزوح السوري الجديد إلى لبنان.

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