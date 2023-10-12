وزير الطاقة السعودي: يجب على السعودية وروسيا زيادة حجم التبادل التجاري

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - الخليج 365. وقال ابن سلمان، في حديث لقناة "روسيا 24" على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي": "يجب أن نسعى لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، ولا داعي للتركيز على قطاع واحد بعينه من الاقتصاد".

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن التنبؤ بسعر النفط مهمة غير سهلة، وأن السوق نفسه يحدد الأسعار، والمهمة الرئيسية لـ"أوبك+" هي تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وقال نوفاك لقناة "روسيا 24"، على هامش فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي": "عادة لا نتحدث عن أرقام محددة، لأن هذه مهمة غير مرغوب بها (غير سهلة)، هناك إدراك بأن مهمتنا لا تتمثل في تحديد أرقام محددة، بل تحقيق التوازن وفهم كيفية تطور السوق على المدى ".الطويل