شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 338 ألفًا في قطاع غزة بسبب هجمات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، نزوح أكثر من 338 ألف شخص من سكان قطاع غزة بفعل هجمات إسرائيل المتواصلة لليوم الخامس على التوالي.

وقال بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شئون المساعدات الإنسانية "أوتشا"، إن النزوح الجماعي يستمر في جميع أنحاء قطاع غزة، وارتفع بنسبة 30% خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الآن إلى 338 ألفا و934 شخصًا.

وذكر البيان أن أكثر من ثلثي النازحين يعيشون في 92 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيما لجأ 14 ألفًا و837 نازحًا إلى 18 مدرسة حكومية.

تدمير منازل النازحين

وحسب البيان، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 105 آلاف و500 نازح، دُمرت منازلهم أو تضررت أو غادروها بسبب الخوف، يقيمون مع أقاربهم وجيرانهم، وفي كنيسة في مدينة غزة وغيرها من المرافق. ولا يزال حوالي 3000 فلسطيني في غزة نازحين بسبب هجمات إسرائيلية قبل جوالات القتال الحالية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن مقتل أكثر من 1200 فلسطيني في هجمات إسرائيل على قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي.