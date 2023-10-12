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1232 شهيدا و5943 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة والاشتباكات بالضفة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى الشامل على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والاشتباكات فى الضفة الغربية إلى 1232 شهيدًا، و5943 جريحًا. 

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي مُقتضب - أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1203 شهداء، و5763 مصابا، فيما بلغت حصيلة المواجهات في الضفة الغربية 29 شهيدا، و180 مصابا.. مشيرا إلى أن نحو 60% من المصابين فى قطاع غزة من الأطفال والنساء. 

ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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