شكرا لقرائتكم خبر عن 1232 شهيدا و5943 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة والاشتباكات بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى الشامل على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والاشتباكات فى الضفة الغربية إلى 1232 شهيدًا، و5943 جريحًا.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي مُقتضب - أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1203 شهداء، و5763 مصابا، فيما بلغت حصيلة المواجهات في الضفة الغربية 29 شهيدا، و180 مصابا.. مشيرا إلى أن نحو 60% من المصابين فى قطاع غزة من الأطفال والنساء. ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز