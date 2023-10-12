شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: المنظومة الصحية فى غزة تنهار فعليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، الخميس، أن المنظومة الصحية أنهارت فعليا في غزة، مشيرا لعدم توافر أي مكان للجرحى فى غرف العناية المركزة التي امتلأت بشكل كامل في مستشفيات القطاع، لافتا إلى عدد المصابين أكبر من قدرة غرف العمليات داخل غزة.

فيما دعت وزارة الصحة الفلسطينية المواطنين بضرورة التوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم وخاصة من فصيلة ( 0 ) بنوعيه السالب والموجب.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في غزة، ردًّا على اقتحام واستفزازات الإسرائيليين في المسجد الأقصى المبارك

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن مصادر محلية لم تسمِّها، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الفسفور الممنوع دوليًّا خلال غاراتها على قطاع غزة.