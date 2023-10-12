شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى اللبنانى ينفذ مهاما لإطفاء الحرائق ونقل المصابين جراء قصف إسرائيل للجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ الدفاع المدنى اللبنانى مجموعة من المهام فى البلدات الواقعة على الشريط الحدودى بين لبنان وإسرائيل، وذلك لمعالجة آثار القصف الإسرائيلى فى جنوب لبنان، والذى طال بلدات "الضهيره" و"علما الشعب" و"اللبونة"، ما أدى إلى وقوع خسائر فى الممتلكات وسقوط إصابات.

وأكد الدفاع المدني بلبنان أنه قام بنقل مصابين اثنين من بلدة "الضهيره" إلى المستشفى اللبناني الإيطالي لتلقي العلاج اللازم، كما تمكنت من إخماد النيران التي اندلعت قرب منازل في بلدة "علما الشعب"، وفي المناطق الشجرية بـ "اللبونة".

وتمكن الدفاع المدني اللبناني من إخلاء أهالي "اللبونة" حفاظاً على السلامة العامة ونقلهم الى مكان آمن.

وأشار الدفاع المدني أن أحد عناصره تعرض لإصابات طفيفة خلال تنفيذ مهمّات الإطفاء في بلدة "الضهيره" إثر انهيار جدار جراء القصف.

وواصل عناصر الدفاع المدني تنفيذ المهام الموكلة إليهم وتلبية نداءات الإغاثة بالسرعة المطلوبة.