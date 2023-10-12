سفيرة إسرائيل في القاهرة: سيناء أرض مصرية ولم نطلب من الفلسطينيين الانتقال إليها

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دبي - محمود عبدالرازق - وشددت أورون في بيان لها، عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) أنه "ليس لدى إسرائيل أي نوايا فيما يتعلق بسيناء، وأن سيناء هي أرض مصرية حارب فيها الجيش المصري الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية".
وأردفت: "لقد أصبح هذا النشاط ممكنا إلى حد كبير بفضل التعاون والاتفاقيات والتنسيق مع دولة إسرائيل، وهذا يدل، عمليا، التزام إسرائيل وإدراكها الكامل للحدود بين إسرائيل ومصر".
وكتب الجيش في تعديله، أن المعبر الحدودي بين غزة ومصر مغلق حاليا.
وكان كبير المتحدثين العسكريين في الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت، قال لصحفيين أجانب: "أعلم أن معبر رفح (على الحدود بين غزة ومصر) لا يزال مفتوحا... وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك".
لكن أصدر مكتبه بيانا جاء فيه: "توضيح: معبر رفح كان مفتوحا بالأمس، لكنه الآن مغلق".
10 أكتوبر, 14:57 GMT
وأعلنت في بيان لها أنه تم تحديد مطار العريش لاستقبال أي مساعدات دولية أو إقليمية ليتم إيصالها إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عن طريق معبر رفح.
ودعت مصر جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى إيصالها إلى مطار العريش الدولي، مؤكدةً أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة.
9 أكتوبر, 15:20 GMT