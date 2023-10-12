الخارجية المصرية: معبر رفح لم يغلق ويبقى مفتوحا لاستقبال المساعدات

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الخميس، أكدت فيه أن معبر رفح مفتوح وسيبقى مفتوحا لاستقبال المساعدات المتجهة إلى الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى إيصالها إلى مطار العريش الدولي، مؤكدة أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة.

ولفت البيان إلى أن تعرض المرافق الأساسية لمعبر رفح على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن مصر طالبت إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية"، شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف من الجانبين.