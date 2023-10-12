وزير النفط السوري يكشف لـ"الخليج 365" كمية إنتاج الغاز والنفط في بلاده

دبي - محمود عبدالرازق - وحول وضع القطاع النفطي في سوريا، وعلى هامش أعمال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، تحدث قدور لـ" الخليج 365"، قائلا: "ما قبل الحرب على سوريا كان إنتاج النفط في سوريا، 386 ألف برميل نفط، و27 مليون متر مكعب من الغاز".

وتابع الوزير السوري: "ولكن بعد الحرب الإرهابية على سوريا كان القطاع الأول المستهدف هو القطاع النفطي وتم تدمير أغلب المنشآت النفطية السورية".

وأضاف قدور: "بعد تحرير هذه المواقع، استلمنا هذه الحقول بآبار مشتعلة ومنشآت مدمرة، ولا يزال أكثر من 90% في المئة من الحقول النفطية خارج سيطرة الحكومة السورية وتحت سيطرة الولايات المتحدة".

وأوضح قدور أنه في الوقت الحالي "الإنتاج من الحقول السورية متواضع جدا، ننتج حوالي 15 ألف برميل يوميا، وحوالي 10 مليون متر مكعب غاز، وهذا يلبي حوالي 30 في المئة من حاجة سوريا للغاز، وأما بالنسبة للنفط فتلبي من 3 إلى 4 في المئة من حاجة القطر".

وحول الخطط المستقبلية لتأمين حاجة البلاد من النفط، قال قدور:

"يتم تأمين النفط الخام ومعالجته في مصافي السورية ونقوم بتوزيع المشتقات النفطية المتاحة في سوريا وفق الكميات المتوفرة، ونقوم حاليا بإجراء مسوحات جديدة في بعض المواقع والبلوكات السورية لزيادة إنتاج النفط والغاز".

شهدت العاصمة الروسية موسكو، انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي"، يوم أمس الأربعاء، بمشاركة عربية وعالمية واسعة.

يعقد المنتدى في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في مدينة موسكو، في الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية".

ويناقش المنتدى مجموعة واسعة من القضايا كالقضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية، مثل مشاكل حماية المناخ وانتقال الطاقة والتحديات التي تواجه أسواق النفط، وتدريب الكوادر والتحول الرقمي لصناعة الطاقة.