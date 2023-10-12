شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات قوات الاحتلال ترفع عدد شهداء غزة إلى 1354 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم للسادس على التوالي، إلى 1354 شهيدًا، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الغارات الجوية الإسرائيلية واستهداف البنايات السكنية والمنازل، أدى إلى استشهاد 1354 فلسطينيًا، بينهم 332 طفلًا، وإصابة 6049 بجروح مختلفة، وُصفت جروح الكثير منهم بالخطيرة.

قصف مستمر على قطاع غزة

وفي السياق، تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لقطاع غزة، فقد أغارت طائرات الاحتلال على مخيم البريج وقصفت عدة منازل سكنية، كما شهدت المناطق الشرقية لقطاع غزة قصفًا مدفعيًا مكثفًا، تسبب بخسائر جسيمة في ممتلكات الفلسطينيين.