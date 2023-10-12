شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية لحقوق الإنسان" تطالب مجلس الأمن الدولي بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين الفلسطينيين، وإعلان قطاع غزة "منطقة منكوبة" بما يسمح بتدفق ووصل المساعدات الإنسانية العاجلة لحماية الحق فى الحياة للمدنيين وإغاثة المضارين.

وقالت المنظمة فى بيان لها إنها تؤمن أن صلاحية مجلس الأمن تبقى على المحك ما لم يكن قادراً على فرض وقف لإطلاق النار وإغاثة المضارين على وجه السرعة والحد من القتل الجماعي المتعمد للمدنيين القابعين تحت الاحتلال.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة للاضطلاع بواجباتها باسم المجتمع الدولي، ووقف أي تخاذل عن إنفاذ القانون الدولي، والاقتداء على الأقل بمواقف الجمعية العامة السابقة إزاء الأوضاع فى أوكرانيا.