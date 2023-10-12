شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: تخصيص خطبة الجمعة غدا عن فلسطين وإقامة صلاة الغائب على ضحايا العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الفتوى اللبنانية تخصيص خطبة صلاة الجمعة غدًا عن فلسطين والعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، بالإضافة إلى إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا العدوان الغاشم.

وأكدت دار الفتوى - فى بيان اليوم الخميس، أن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان وجه المديرية العامة للأوقاف بالتعميم على أئمة وخطباء المساجد في لبنان بتخصيص خطبة الجمعة يوم غد عن فلسطين وإقامة صلاة الغائب عن أرواح الشهداء.

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