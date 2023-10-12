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لبنان: تخصيص خطبة الجمعة غدا عن فلسطين وإقامة صلاة الغائب على ضحايا العدوان الإسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الفتوى اللبنانية تخصيص خطبة صلاة الجمعة غدًا عن فلسطين والعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، بالإضافة إلى إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا العدوان الغاشم.

وأكدت دار الفتوى - فى بيان اليوم الخميس، أن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان وجه المديرية العامة للأوقاف بالتعميم على أئمة وخطباء المساجد في لبنان بتخصيص خطبة الجمعة يوم غد عن فلسطين وإقامة صلاة الغائب عن أرواح الشهداء.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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