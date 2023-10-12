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الصحة الفلسطينية: 1385 شهيدا و6229 جريحا جراء العدوان على غزة والمواجهات بالضفة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى الشامل على قطاع غزة والمواجهات فى الضفة الغربية إلى 1385 شهيدا، و6229 جريحا.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي مقتضب - أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1354 شهيدا، و6049 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدا، و180 مصابا.. مشيرة إلى أن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.

ولم تذكر الوزارة مزيدًا من التفاصيل. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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