شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى: وقف مظاهر الاحتفالات الفنية تضامنا مع الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس الوزراء الكويتى اليوم الخميس، بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية فى الكويت تضامنا مع الشعب الفلسطينى جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلى، وحدادا على أرواح الشهداء الأبرار.

وذكر مركز التواصل الحكومي الكويتي - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" - أن ذلك يأتى تأكيدا على موقف دولة الكويت الدائم المساند للقضية الفلسطينية، ونظرا لما تشهده الساحة من تطورات في قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الإسرائيلي.

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