الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت مطاري دمشق وحلب الدوليين

دبي - محمود عبدالرازق - قال المصدر الأمني لمراسل "الخليج 365": "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، استهدفت محيط العاصمة دمشق"، مضيفًا أن "طائرات أخرى استهدفت مطار حلب الدولي بصواريخ موجهة من فوق المياه الإقليمية، قبالة السواحل السورية".

وأضاف المصدر: "العدوان على مطار دمشق الدولي تزامن مع عدوان آخر استهدف مطار حلب الدولي في منطقة النيرب".

وتابع المصدر: "الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تصدت لبعض الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".

وأكد المصدر أن "الفرق الفنية والدفاع المدني وصلت إلى مواقع الانفجار في مطاري دمشق وحلب، وباشرت على الفور التعامل مع الأضرار تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي".

ونوّه المصدر بأن "العدوان الإسرائيلي استهدف المهابط الرئيسية في مطاري حلب ودمشق الدوليين"، وتشير المعلومات الأولية من مراسل "الخليج 365" في حلب إلى خروج مطار حلب عن الخدمة.

وأكد مراسل "الخليج 365" في اللاذقية: "لم يتم تسجيل أي عدوان على المنطقة الساحلية والأصوات التي سمعت ناجمة عن انفجار لحشوات الدفع الأولية للصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها شبكة الدفاع الجوي في المنطقة الساحية أثناء التصدي للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي.