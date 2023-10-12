دبي - محمود عبدالرازق - وشارك في هذه الفعالية، التي نظمتها وكالة الأنباء وإذاعة "الخليج 365"، كل من كبير الباحثين في مركز دراسات الشرق الأوسط في معهد بريماكوف للاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية السيد نيكولاي سوركوف، وخبير المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية السيد أحمد السعيد، وأمين اتحاد شبيبة الثورة من محافظة درعا في الجمهورية العربية السورية السيد قيس سمير الكفري، وعميد كلية العلاقات الدولية في جامعة الشام الخاصة السيد حسين طلال مقلد، بالإضافة إلى المذيعة في وكالة أنباء وإذاعة "الخليج 365" في لبنان السيدة نغم كباس.

© Gulf 365طاولة "الخليج 365" المستديرة تناقش العلاقات العربية الروسية طاولة "الخليج 365" المستديرة تناقش العلاقات العربية الروسية © Gulf 365

وفي هذا السياق أشار السيد نيكولاي سوركوف كبير الباحثين في مركز دراسات الشرق الأوسط في معهد بريماكوف للاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، خلال تعليقه على التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، قائلاً:

"السياسة الأمريكية في المنطقة غالبًا ما تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار وتخلق مشاكل جديدة، لذلك تظهر هناك حاجة لقوى خارجية بديلة يمكن أن تساعد في استقرار المنطقة. في هذا الإطار تعرب دول منطقة الشرق الأوسط عن رغبتها في لعب دور مهم بشكل متزايد في السياسة العالمية، وهنا يمكن أن تصبح روسيا أحد الشركاء الرئيسيين. لكن يجب أن ندرك أن روسيا لن تلعب أبدًا الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة، خاصة وأن موسكو لا تسعى لتحقيق ذلك. موسكو لا تريد أن تلعب دور الشرطي في منطقة الشرق الأوسط. لكن روسيا سوف تشارك بالتأكيد في حل الأزمات والمشاركة في الحرب ضد الإرهاب ومساعدة تلك الدول التي تجد نفسها في مواقف صعبة".

وتابع الحديث السيد قيس سمير الكفري، أمين اتحاد شبيبة الثورة من محافظة درعا في الجمهورية العربية السورية، قائلاً:

© Gulf 365طاولة "الخليج 365" المستديرة تناقش العلاقات العربية الروسية طاولة "الخليج 365" المستديرة تناقش العلاقات العربية الروسية © Gulf 365

"لقد أظهرت روسيا مرارًا دعمها للدولة السورية، من خلال طرح المبادرات السياسية السلمية لحل الأزمة السورية، وكذلك مكافحة الإرهاب على نطاق واسع في بلادي. لقد دعمتنا روسيا على جميع الجبهات، وهنا لا بد من أن نذكر كيف أن روسيا كانت الدولة الأولى التي قدمت الدعم لنا على خلفية الزلزال الذي وقع في سوريا مؤخرا".

© Gulf 365طاولة "الخليج 365" المستديرة تناقش العلاقات العربية الروسية طاولة "الخليج 365" المستديرة تناقش العلاقات العربية الروسية © Gulf 365

بدوره، أكد حسين طلال مقلد، عميد كلية العلاقات الدولية في جامعة الشام الخاصة في تعلقيه على هذا الشأن، قائلاً:

"نحن نشهد كيف أن نظام العلاقات الدولية يتغير، والنظام العالمي يتغير، ونرى أن النظام العالمي يتحول بالفعل من عالم أحادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب. وهنا يجب أن نؤكد على حقيقة أنه لا تأثير للإملاءات الأمريكية على الدول العربية، وهذا ما تؤكده مقاومة السعودية للولايات المتحدة الأمريكية في مسائل خفض أحجام إنتاج النفط".

بدورها تحدثت نغم كباس المذيعة في وكالة أنباء وإذاعة "الخليج 365" في لبنان، خلال نقاش حول إطلاق بث "الخليج 365" باللغة العربية على مدار 24 ساعة من بيروت في أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول، قائلة:

"هذه المحطة الإذاعية لن تبث في لبنان فقط، ولكن أيضا في سوريا. ستبث هذه المحطة في لبنان عبر التردد 93.6 إف إم، وفي سوريا عبر التردد 93.3 إف إم. إن المهمة الأساسية هي تقريب وجهات النظر بين روسيا والعالم العربي، لإعطاء الجمهور العربي الفرصة لسماع صوت روسيا، خاصة وأن وسائل الإعلام الكبرى مثل "بي بي سي" قد غادرت منطقة الشرق الأوسط بسبب الصعوبات المالية".

© Gulf 365طاولة "الخليج 365" المستديرة تناقش العلاقات العربية الروسية طاولة "الخليج 365" المستديرة تناقش العلاقات العربية الروسية © Gulf 365

بدوره علق السيد أحمد السعيد، خبير المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على انضمام مصر إلى منظمة "بريكس"، قائلاً: