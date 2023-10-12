المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يؤكد "الإخفاق الاستخباري" بشأن "طوفان الأقصى"

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الموقع الإلكتروني i24NEWS، مساء اليوم الخميس، بأن المسؤول العسكري الإسرائيلي قد أشار للمرة الأولى إلى مسألة التحذيرات الاستخبارية التي سبقت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس، فجر السبت الماضي.

وقال دانيال هاغاري:

في الساعات التي سبقت الهجوم، لم تكن لدينا معلومات عن قوة الهجوم، وسوف نجري تحقيقا ذاتيا. سنقدم إجابات للجمهور بعد أن ننتهي من الحرب.

وشدد المتحدث العسكري الإسرائيلي على أن بلاده ستقتص من جميع الضالعين بالهجوم على بلاده، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي ركّز على أهداف تابعة لقوة النخبة بالجناح العسكري لحركة حماس، وأن إسرائيل تقوم بجمع مقاطع فيديو من شبكة الإنترنت، لتحديد هوية المسلحين الفلسطينيين والوصول إليهم.

وفي السياق نفسه، ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية إلى 220 قتيلا، بعدما تم الإعلان عن مقتل 31 جنديا وضابطا جدد، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن عدد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية وصل إلى 81 جنديا وضابطا.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنها قامت بإجلاء آلاف الإسرائيليين من 24 مستوطنة في غلاف غزة، مشيرةً إلى أن عمليات الإخلاء لا تزال مستمرة.

وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

في وقت تمكنت حركة حماس من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

7 أكتوبر, 07:38 GMT

من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وعلى الفور، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وتشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.