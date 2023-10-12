شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الفلسطينية": رصاص الاحتلال يُسقط شهيدين شمال الضفة الغربية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيين، اليوم الخميس، برصاص المستوطنين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد فلسطينيين اثنين مساء أمس، بعد إطلاق مستوطنين النار على موكب تشييع جثامين ثلاثة شهداء في بلدة قصرة بمدينة نابلس، خلال هجومهم على البلدة. ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32 شهيدًا وعشرات الجرحى.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من انهيار المنظومة الصحية، في ظل انقطاع الكهرباء وقرب نفاذ الأدوية، واكتظاظ الأسرّة بجرحى العدوان الإسرائيلي، وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المزيد من الجرحى، مع زيادة شدة الغارات الجوية الإسرائيلية، التي أدت إلى استشهاد 1203 فلسطينيين وإصابة 5736 بجروح، معظمهم من الأطفال والنساء.

وجددت الوزارة مطالبتها بفتح ممرات إنسانية لنقل الجرحى والمرضى.