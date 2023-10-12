شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يطالب الأطراف الدولية بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي اجتماعاً، اليوم الخميس، برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي؛ لبحث تطورات الأحداث والتصعيد الإسرائيلي الخطير على قطاع غزة.

ومثَّل المملكة في الاجتماع عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي عضو لجنة فلسطين بالبرلمان النائب عساف بن سالم أبو اثنين.

وأكدت اللجنة في بيان عقب الاجتماع، دعم ومساندة البرلمان العربي لدولة فلسطين وتحركاتها القانونية للمجلس الوطني الفلسطيني لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعت لجنة فلسطين، المجتمع الدولي، والأطـراف الفاعـلة للتدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على الكف عن الاعـتداءات والأعـمال الاسـتفزازية ضـد الـشعب الفلسطيني، مؤكدة عـلى مـوقـف البرلمان العربي الثابـت والداعـم للحقوق المشـروعـة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصـمتها مدينة القدس وفقًا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.