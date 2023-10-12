شكرا لقرائتكم خبر عن قائد اليونيفيل: الوضع بالجنوب اللبنانى لا يزال مستقرا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان /اليونيفيل/ اللواء أرولدو لاثارو الوضع فى منطقة عمليات القوة الأممية بالجنوب اللبنانى لا يزال مستقرا ولكنه متقلب، وذلك على الرغم من الأحداث المثيرة للقلق فى الأيام الماضية.

وأكد لاثارو فى بيان له اليون أنه من حسن الحظ أن تبادل إطلاق النار بين الأراضى اللبنانية وإسرائيل لم يتصاعد إلى نزاع.

وأضاف أن حفظة السلام التابعين لليونيفيل يظلون فى مواقعهم ويقومون بمهامهم، مشيرا إلى أن القوة الأممية قامت بزيادة الدوريات والأنشطة الأخرى للحفاظ على الاستقرار، وتقوم بتنسيق هذا العمل مع القوات المسلحة اللبنانية.

وختم لاثارو: "لقد عملنا بنشاط مع السلطات على جانبى الخط الأزرق لتهدئة الوضع وتجنب سوء الفهم. ويواصل حفظة السلام عملهم الأساسي. هدفنا الرئيسى هو المساعدة على تجنب المواجهة بين لبنان وإسرائيل، وأى حدث يجعل النزاع أقرب هو مصدر قلق، ونحن نعمل على مدار الساعة لضمان عدم حدوث ذلك".