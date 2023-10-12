أول دولة عربية ترسل مساعدات إغاثية لغزة عبر مطار العريش المصري... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في بيان، وصول طائرة المساعدات الأردنية الأولى لقطاع غزة إلى مصر.

وأضاف البيان أن السفير الأردني في مصر، أمجد العضايلة، كان في استقبال الطائرة في مطار العريش المصري في سيناء شمال شرقي البلاد.

وكان الملك الأردني عبد الله الثاني قد وجّه أمس الأربعاء، الحكومة إلى إيصال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع السلطات في مصر.

واليوم الخميس، أعلنت الحكومة الأردنية تخصيص مبلغ 3 ملايين دينار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في ضوء التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية وتفاقم هذه الاحتياجات جراء التصعيد والحرب على غزة.

أمس, 10:34 GMT

ودعت مصر، اليوم الخميس، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، لما تعرض له من "قصف عنيف ومتواصل" من جانب الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، إلى إرسالها إلى مطار العريش الدولي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .. إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".

وتابع البيان، أن ذلك يأتي "تخفيفًا" عن القطاع المحاصر "واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل".