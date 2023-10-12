شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 44 من عائلة واحدة في العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 62 فلسطينياً، اليوم، في غارات جوية إسرائيلية عنيفة، طالت عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 44 فلسطينياً من عائلة واحدة استشهدوا في قصف استهداف منزلهم في جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد 18 فلسطينياً، في غارة استهدفت السوق المركزي والمحال التجارية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي

في السياق، وثّقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا استشهاد 12 من موظفيها، في الغارات الإسرائيلية المستمرة لليوم السادس على التوالي على قطاع غزة.