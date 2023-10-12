ميقاتي: لبنان يعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة ضد الاعتداءات الإسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - بيروت - الخليج 365. وقال ميقاتي، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء: "لبنان في عين العاصفة وما يجري على حدودنا الجنوبية يثير قلقنا".

وأضاف: "لقد طلبت من وزير الخارجية تقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة ضد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان".

وتابع: "نشدد على دور الجيش لتكريس الأمن والهدوء والتعاون مع اليونيفيل".

وأكد أن "مجلس الوزراء اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد غزة ويقف إلى جانب الحق ويدعو المجتمع الدولي للضغط لوقف إطلاق النار".

3 أغسطس, 12:46 GMT

وقال رئيس حزب "أزرق أبيض" والمعارض الإسرائيلي، بيني غانتس، في تصريحات أمس الأربعاء، إنهم "سيزلزلون لبنان إذا لزم الأمر".

وأضاف: "هذه القوة محسوسة في غزة، وإذا لزم الأمر في لبنان سيشعرون بها وسيشاهدها العالم كله، وسيكون نصيب عدونا الدم والنار والدخان".