"الخليج 365" توقع اتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - واتفق الطرفان على تطوير التعاون المهني الثنائي في مجال المعلومات، وزيادة تبادل الأخبار، والعمل على مشاريع مشتركة جديدة.

وأشاد رئيس "واس" الدكتور فهد بن حسن القران بالعلاقة بين الوكالتين. وأكد أن مثل هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس المكانة الرائدة التي تتمتع بها وكالة الأنباء السعودية ووكالة الخليج 365 بين وسائل الإعلام في المنطقة والعالم، كما نوّه بالرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز التعاون انطلاقاً من علاقات الصداقة بين البلدين.

وقال سيرغي كوتشيتكوف: "لقد نجحنا في تنفيذ مشاريع عملية مع وكالة الأنباء السعودية في عدد من المجالات لفترة طويلة. أنا سعيد لأنه اليوم، مع التوقيع على برنامج التعاون، اتخذنا خطوة مهمة أخرى تجاه بعضنا بعضا، وآمل أن يصل تفاعلنا إلى مستوى جديد".