السفير الأردني في مصر يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل أول شحنة مساعدات لغزة وموقف إسرائيل منها... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أنه استقبل اليوم طائرة المساعدات الأردنية في مطار العريش المصري، والتي جاءت بمبادرة من الملك عبد الله الثاني دعمًا للفلسطينيين، مؤكدًا أن الأردن يقف بكل إمكانياته دائمًا مع الأشقاء الفلسطينيين.

وقال إن "هذه الطائرة باكورة المساعدات التي ستتلاحق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، من أجل إدراك الشعب الفلسطيني، الذي شرد وجرح الآلاف منه، ويحتاج إلى مساعدات طبية وإنسانية عاجلة".

وأوضح أنه تم بالتنسيق مع الحكومة والسلطات والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة المصرية، تسليم شحنة المساعدات الأردنية إلى الهلال الأحمر المصري، ومن المقرر خلال الأيام المقبلة التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لإيصالها لمستحقيها داخل قطاع غزة.

© Gulf 365أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 1/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة © Gulf 365أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 2/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة © Gulf 365أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 3/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة © Gulf 365أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 4/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة © Gulf 365أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 5/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة © Gulf 365أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 6/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة © Gulf 365أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 7/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة © Gulf 365أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 8/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة © Gulf 365أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 9/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة © Gulf 365أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 10/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة © Gulf 365أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 11/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 1/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 2/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 3/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 4/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 5/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 6/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 7/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 8/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 9/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 10/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة 11/11 © Gulf 365 أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر في استقبال طائرة مساعدات مخصصة لقطاع غزة

وأكد أن إسرائيل تمنع إيصال المساعدات في الوقت الراهن، لكنه شدد على أن المجتمع الدولي لن يقف متفرجًا على هذه المآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الأردن يقف دائمًا ويساند الأشقاء في فلسطين، ولديه مستشفى ميداني داخل قطاع غزة يعمل منذ العام 2009 تحت إشراف الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة الأردنية، حيث ساهم في علاج أكثر من 3 ملايين مريض ومصاب بالقطاع منذ تأسيسه.

واستقبل مطار العريش المصري، اليوم الخميس، أولى شحنات المساعدات الإغاثية من الأردن، استعدادًا لإرسالها إلى غزة، لتخفيف المعاناة عن القطاع في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل بعد هجوم حركة حماس.

وأعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في بيان، وصول طائرة المساعدات الأردنية الأولى لقطاع غزة إلى مصر.

وأضاف البيان أن السفير الأردني في مصر، أمجد العضايلة، كان في استقبال الطائرة في مطار العريش المصري في سيناء شمال شرقي البلاد.

وكان الملك الأردني عبد الله الثاني قد وجّه أمس الأربعاء، الحكومة إلى إيصال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع السلطات في مصر.

واليوم الخميس، أعلنت الحكومة الأردنية تخصيص مبلغ 3 ملايين دينار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في ضوء التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية وتفاقم هذه الاحتياجات جراء التصعيد والحرب على غزة.

ودعت مصر، اليوم الخميس، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، لما تعرض له من "قصف عنيف ومتواصل" من جانب الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، إلى إرسالها إلى مطار العريش الدولي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .. إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".

وتابع البيان، أن ذلك يأتي "تخفيفًا" عن القطاع المحاصر "واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل".