إصابة اثنين من الشرطة الإسرائيلية إثر إطلاق نار في القدس... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - الخليج 365. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أته تم "إطلاق نار على مقر الشرطة الإسرائيلية قرب باب الساهرة وأنباء عن إصابة مستوطنين اثنين".

وبحسب صحيفة "معاريف"، فقد قُتل منفذ عملية إطلاق النار في القدس.

وأكد شاهد عيان لمراسل "الخليج 365" أن "القوات الإسرائيلية أغلقت أبواب البلدة القديمة في القدس عقب الحادث".

ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".

ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزين لدى "حماس".