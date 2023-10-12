شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": صواريخ المقاومة تضئ سماء قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن المقاومة الفلسطينية أطلقت صواريخ لها تنطلق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بعد دقائق من عمليات القصف المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وبتبين طبيعة هذه الحادثة الأمنية في سماء قطاع غزة، فيما يبدو حسب مقارنة بما تمت مشاهدته على مدار الأيام الماضية، بأنها صواريخ للمقاومة الفلسطينية تنطلق من قطاع غزة، وذلك بعد دقائق قليلة من إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من القنابل وقصف قطاع غزة بالصواريخ الإسرائيلية الموجهة.