شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطيني: نعمل بالتنسيق مع مصر لتأمين الاحتياجات الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الأولوية الآن لوقف العدوان ثم فتح المسار السياسي.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن حصار إسرائيل لقطاع غزة يخالف القوانين والأعراف الدولية، موضحا أن إسرائيل مسؤولة عن تأمين احتياجات قطاع غزة باعتبارها قوة احتلال.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني ، :"نعمل بالتنسيق مع مصر لتأمين الاحتياجات الأساسية ، والإسرائيليون يتصرفون بغطرسة بقطع الماء والكهرباء عن غزة".