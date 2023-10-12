فرنسا تهدد المتظاهرين الداعمين لفلسطين بالحبس لمدة 6 أشهر والترحيل... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن السلطات الفرنسية أن "المظاهرات في الشارع العام الداعمة لفلسطين محظورة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة 6 أشهر، وغرامة قدرها 7500 يورو".

ووجهت وزارة العدل الفرنسية مذكرة وزارية إلى المحاكم الفرنسية تقول فيها إن "البيانات التي تدعو إلى الحكم إيجابيا في حق جريمة توصف بأنها إرهابية (التظاهر لصالح الفلسطينيين)، تشكل دعما للإرهاب".

ووفقا للمذكرة ذاتها، فإن "حركة حماس مصنفة بحسب الاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية".

وأشارت المذكرة إلى أن "هذه السلوكيات (المظاهرات الداعمة لفلسطين) تسيء إلى أسس الجمهورية الفرنسية، وتستدعي إجراءات حازمة وقوية".

وفي السياق، أرسل وزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانين، برقية إلى الشرطة الفرنسية، وقال: "يجب حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".

وأضاف دارمانين في برقيته أن "أي تنظيم لمثل هذه الاحتجاجات سيؤدي إلى اعتقال المشاركين فيها".

ودعا وزير الداخلية الفرنسي الشرطة لحماية كافة المواقع التي يزورها الفرنسيون الذين يعتنقون الديانة اليهودية مثل المعابد والمدارس.

وشدد دارمانين على أن أي أجنبي يرتكب فعلا معاديا للسامية على الأراضي الفرنسية سيتم "ترحيله على الفور".

وكانت مشاهد مصورة قد انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، تظهر تعرض المتظاهرين في فرنسا الداعمين لفلسطين، للقمع والضرب والملاحقة من قبل الشرطة الفرنسية.