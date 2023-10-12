شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يؤكد ضرورة وصول المساعدات للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استعداد بلاده أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط، مشددًا على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب الرئيس السيسي، في كلمته خلال حفل تخريج طلاب الكليات العسكرية اليوم، كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورًا للمسار التفاوضي تجنبًا لحرائق ستشتعل فلن تترك قاصيًا أو دانيًا إلا وأحرقته.

غزة تحت القصف

شدد على ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري مما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل، داعيًا المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.