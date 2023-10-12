شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينية برصاص جيش الاحتلال في رام الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهدت امرأة فلسطينية، اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن جيش الاحتلال فتح نيرانه على مجموعة من الفلسطينيين في بلدة سلواد، قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

العدوان على غزة

في قطاع غزة، تواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 3 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على شقة سكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.