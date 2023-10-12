شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي رفع الحصار عن غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية إيطاليا أنطونيو تاياني.

وبحث الجانبان خلال الاتصال، تطور الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، كما جدد سموه رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل.

رفع الحصار عن غزة

أكد وزير الخارجية على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف المتنازعة، وضرورة رفع الحصار عن غزة.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع ووقف العمليات العسكرية، وإيجاد حل عادل وشامل ينصف الشعب الفلسطيني الشقيق، مع أهمية تجنب المزيد من التصعيد والعنف.