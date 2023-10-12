شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 1537 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة في غزة وفاة 1537 فلسطينيا، بينهم 500 طفل و276 امرأة، بينما أصيب 6612 في ضربات جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ يوم السبت.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 44 فلسطينياً من عائلة واحدة استشهدوا في قصف استهداف منزلهم في جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد 18 فلسطينياً، في غارة استهدفت السوق المركزي والمحال التجارية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

زيادة أعداد اللاجئين

تتواصل حركة نزوح آلاف الفلسطينيين إلى مراكز الإيواء التي أقامتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة، لإيواء الأسر التي فقدت منازلها، أو تعرضت مناطقهم للقصف.

وأفادت الأونروا أن نحو 340 ألف فلسطيني نزحوا لمراكزها في ظل ظروف إنسانية صعبة، واكتظاظ شديد في أماكن الإيواء، والنقص في الأدوية وحليب الأطفال والغذاء، مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق كافة معابر قطاع غزة، ومنع إدخال إمدادات الغذاء والوقود وحليب الأطفال للقطاع.