اخبار الخليج

الرئيس الجزائرى يعين 9 مستشارين فى عدة مجالات اقتصادية وقانونية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعين 9 مستشارين فى عدة مجالات اقتصادية وقانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، بتعيين 9 مستشارين فى عدد من المجالات من بينها الشئون القانونية والشئون السياسية والعلاقات الدولية والإعلام.

وذكر بيان أصدرته الرئاسة الجزائرية أن هذه المجالات تشمل: الشؤون القانونية والشؤون القضائية، و تلك المتعلقة بالأمن والدفاع، والشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدنى والأحزاب السياسية، وكذلك المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان، والإعلام.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا