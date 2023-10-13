شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعين 9 مستشارين فى عدة مجالات اقتصادية وقانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، بتعيين 9 مستشارين فى عدد من المجالات من بينها الشئون القانونية والشئون السياسية والعلاقات الدولية والإعلام.

وذكر بيان أصدرته الرئاسة الجزائرية أن هذه المجالات تشمل: الشؤون القانونية والشؤون القضائية، و تلك المتعلقة بالأمن والدفاع، والشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدنى والأحزاب السياسية، وكذلك المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان، والإعلام.