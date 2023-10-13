شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى: استمرار الحوار البناء بين تونس وبريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، استمرار الحوار البناء بين تونس وبريطانيا مما يعكس التفاهم والتفاعل الإيجابي بين الجانبين.

وقال عمار -خلال لقائه مع جايمس كليفرلى، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية على هامش مشاركته في الدورة الثانية لمجلس الشراكة "التونسي-البريطاني"- إن اللقاء فرصة للإشادة بالمستوى الجيد للعلاقات بين البلدين وعكس رغبة الجانبين في تطويرها في جميع القطاعات.

كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في غزة. وفي هذا الإطار، ذكّر الوزير بالموقف التونسي الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، الذي تمّ التأكيد عليه بصفة واضحة خلال الاجتماع الطّارئ لوزراء الخارجية العرب.