شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وواشنطن تجريان "محادثات معمقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية الخميس، أن وفدا جزائريا هاما أجرى "محادثات معمقة" مع وفد أمريكي في أشغال الدورة السادسة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي، بواشنطن.

وأوضح بيان وزارة الخارجية أن "هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والولايات المتحدة، قد سمح للجانبين بتقييم شراكتهما وبحث أفاق تعميقها".

كما أشار البيان إلى أن "وفدا جزائريا هاما متعدد القطاعات، بقيادة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، قد أجرى محادثات معمقة مع ممثلي عديد الإدارات الأمريكية وذلك في إطار أفواج عمل مخصصة للمسائل السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية".