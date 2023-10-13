الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات جوية مكثفة ونقوم بتدمير البنية التحتية الكاملة لـ"حماس" في غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة الإسرائيلية الـ12، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يواصل حربه على القطاع في عمليته العسكرية التي أطلق عليها اسم "السيوف الحديدية"، داعيا إلى إجلاء سكان قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، رغم رفض الأمم المتحدة لتلك الدعوة.
أمس, 17:56 GMT
وأمس الخميس، صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على حكومة الطوارئ الإسرائيلية، وذلك بعد انضمام الوزراء الجدد من حزب "معسكر الدولة"، بزعامة وزير الدفاع السابق، الجنرال بيني غانتس، بأغلبية 66 عضوا من أصل 120 برلماني.
وفي وقت سابق من فجر اليوم الجمعة، قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن جميع سكان وادي غزة، أي نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة، يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا خطيرا وتبادلا للعنف بين الطرفين، بعد إعلان "حماس" عن عملية "طوفان الأقصى"، التي شهدت إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، واقتحام قوات "حماس" لمستوطنات إسرائيلية قريبة من القطاع، ما أسفر عن أسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وتجاوز عدد القتلى الإسرائيليين نحو 1300 قتيلا، وقُتل 1569 من الفلسطينيين.