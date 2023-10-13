"الأونروا" تعلن نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها إلى جنوب قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت "الأونروا"، في بيان عبر موقع "إكس"، أنها "قررت نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها الدوليين إلى الجنوب لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها ولاجئي فلسطين في غزة".

وأضافت: "إن مدارس الأمم المتحدة وجميع الملاجئ الأخرى التابعة للأمم المتحدة هي مرافق أممية يجب حمايتها في جميع الأوقات ويجب ألا تتعرض للهجوم أبدًا، وفقًا للقانون الإنساني الدولي".

وأردفت: "نحث السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الأونروا بما في ذلك المدارس".

وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا سكان غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا للاحتماء من العمليات العسكرية ضد "حماس".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر "إكس"، إن "الجيش الإسرائيلي يدعو كافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة".

وأضاف: "لقد فتحت منظمة حماس الإرهابية الحرب ضد دولة إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية. يتم تنفيذ هذا الإخلاء من أجل أمنكم الشخصي".

وأكد أنه "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلّا بعد صدور بيان يسمح ذلك وممنوع الاقتراب إلى منطقة السياج مع دولة إسرائيل".

وفي وقت مبكر صباح اليوم، أعلنت الأمم المتحدة أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة نقل سكان شمال قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة إلى جنوب القطاع في 24 ساعة.

إلا أن الأمم المتحدة طالبت إسرائيل بإلغاء هذا الإخطار لأن عدد المشمولين به يبلغ 1.1 مليون نسمة، وبالتالي فإنّ عملية إجلاء بهذا الحجم "مستحيلة من دون أن تتسبّب في عواقب إنسانية مدمّرة".

في المقابل، دعت وزارة الداخلية في غزة سكان القطاع لعدم التجاوب مع الرسائل النصية والتسجيلات الصوتية الداعية إلى التهجير.